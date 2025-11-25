OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистон Президентини Ақордада кутиб олди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовни Ақордада кутиб олди.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

     Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сердар Бердимуҳамедов расмий делегациялар аъзолари билан бир-бирларини таништирдилар.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    Шундан сўнг, олий мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Туркманистон Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрди.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    Байроқнинг олдига етиб келганида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул бўйлаб юришди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.

    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

    Айни пайтда олий даражадаги музокаралар бошланди. Унда томонлар Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Эслатиб ўтамиз, кеча Қозоғистонга давлат ташрифи билан келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовни пойтахт аэропортида Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Токаев кутиб олди.

