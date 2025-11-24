OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:11, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туркманистон Президенти Қозоғистонга давлат ташрифи билан келди

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонга давлат ташрифи билан келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовни кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    Астана халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни кутиб олиш учун фахрий қоровул саф тортди.

    Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакилини қабул қилди.

    Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Туркманистон Президенти Қозоғистонга ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.

     

    Теглар:
    Туркманистон Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!