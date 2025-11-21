OZ
Тренд:
    18:10, 21 Ноябрь 2025

    Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Туркманистон Президенти Қозоғистонга ташриф буюради

    ASTANA. Kazinform –  Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан 24-25 ноябрь кунлари Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов Астанага ташриф буюради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Сердар Бердимуҳамедов
    Фото: tdh.gov.tm

    Ташриф давомида томонлар юқори даражадаги музокаралар ўтказадилар, Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сердар Бердимуҳамедов кичик гуруҳда музокаралар олиб боришгани ҳақида хабар берган эдик.

     

    Теглар:
    Туркманистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
