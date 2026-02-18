Қозоғистон ва Саудия Арабистони икки томонлама ҳамкорликни чуқурлаштиришга келишиб олдилар
ASTANA. Kazinform — ҚР Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Саудия Арабистони Подшоҳлигига расмий ташриф буюрди.
Делегация таркибига “Самруқ-Қазна” МЖ» АЖ бошқаруви раиси Нурлан Жақипов ва Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов, шунингдек, давлат органлари ва квази-давлат муассасалари вакиллари кирган.
Ташрифнинг асосий воқеаси Саудия Арабистони ташқи ишлар вазири шаҳзода Файсал бин Фарҳон Ол Сауд билан музокаралар бўлди. Томонлар Қозоғистон-Саудия Арабистони ҳамкорлигининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини ҳар томонлама кўриб чиқдилар, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, маданий-гуманитар алоқаларни чуқурлаштиришга устувор аҳамият бердилар.
Ташқи сиёсат идоралари раҳбарлари ўзаро ҳурмат, ишонч ва стратегик бир-бирини тўлдириш тамойилларига асосланган икки томонлама муносабатларнинг жадал суръатини қайд этдилар. Асосий эътибор шартномавий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш ва ҳамкорликни ўзаро манфаатли аниқ лойиҳалар билан тўлдиришга қаратилди.
Минтақавий ва жаҳон кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича кенг қамровли фикр алмашилди. БМТ, ИҲТ, ОҲИЧК, шунингдек, ОПЕC+ формати каби халқаро тузилмалар доирасида саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштиришнинг муҳимлиги қайд этилди. Яқин идоралараро ҳамкорликни давом эттириш ва асосий халқаро масалаларга ёндашувларни мувофиқлаштириш бўйича келишувга эришилди.
Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик салоҳиятини очишга алоҳида эътибор қаратилди. Қозоғистон томони энергетика, инфратузилма, агросаноат комплекси ва "яшил" иқтисодиёт каби устувор тармоқларда Саудия Арабистони капиталининг иштирокини кенгайтиришга қизиқиш билдирди.
Ўз навбатида, шаҳзода Файсал бин Фарҳан Подшоҳликнинг ўзаро манфаатли соҳаларда бизнес алоқаларини янада фаоллаштириш ва амалий ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Ташриф доирасида Қозоғистон ташқи ишлар вазири бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди, жумладан, Подшоҳлик энергетика вазири шаҳзода Абдулазиз бин Салмон Ол Сауд, инвестициялар вазири Фаҳад Ол-Саиф, шунингдек, ACWA Power компаниясининг Бошқаруви раиси Муҳаммад Абунаян билан учрашди.
Музокаралар давомида энергетика соҳасидаги тармоқлараро ҳамкорликни кенгайтириш, жумладан, анъанавий энергия ишлаб чиқариш, қайта тикланадиган энергия манбалари ва "яшил" энергияга ўтиш соҳасидаги лойиҳалар, шунингдек, Саудия Арабистони инвестициялари ва технологик ечимларни Қозоғистон иқтисодиётига жалб қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Ташриф якунлари бўйича Қозоғистон ва Саудия Арабистони ўртасида инвестицияларни рағбатлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш ҳамда Мувофиқлаштириш кенгашини тузиш тўғрисида ҳукуматлараро битимлар имзоланди.