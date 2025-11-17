Қозоғистон ва Польша аграр бизнес соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANА. Кazinform — ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Аманғали Бердалин Польша Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш вазирлигининг давлат котиби Яцек Черняк билан учрашди, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Польша делегацияси таркибига Польша Бош ветеринария ходими Павел Мейер, Миллий қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлаш маркази Бош директори Генрик Юзеф Смолаж ва бошқа тегишли идораларнинг вакиллари кирди. Қозоғистон томонидан учрашувда Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Ветеринария назорати ва текшируви қўмитаси ходимлари иштирок этди.
Музокаралар давомида томонлар ветеринария тиббиёти соҳасидаги ҳамкорлик ва ҳайвонлардан олинган маҳсулотлар хавфсизлигини таъминлаш масалаларини муҳокама қилишди. Қозоғистон ва Польша корхоналарида текширувларни амалга ошириш, маҳаллийлаштириш тамойилини қўллаш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини импорт қилиш ва транзит қилишда мавжуд чекловларга алоҳида эътибор қаратилди.
Аманғали Бердалин икки мамлакат ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлади.
— Қозоғистон Польша томони билан ветеринария назорати ва аграр бизнес соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлашдан манфаатдор. Биз конструктив мулоқотга, тажриба алмашишга ва процедураларнинг шаффофлигини оширишга тайёрмиз. Бу бизга биргаликда чорвачилик маҳсулотларининг юқори даражадаги хавфсизлигини таъминлаш имконини беради, — деди вазир ўринбосари.
Яцек Черняк, ўз навбатида, Польша маҳсулотларининг Қозоғистон бозорига киришини кенгайтиришга эътибор қаратди ва эпизоотик вазият бўйича долзарб маълумотларни тақдим этиш муҳимлигини таъкидлади.
Учрашув якунида томонлар ўзаро ҳамкорликни давом эттиришга, ахборот алмашинувини кучайтиришга ва икки давлатнинг ваколатли органлари ўртасида ветеринария тиббиёти ва чорвачилик маҳсулотлари хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёр эканликларини билдирдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон қишлоқ хўжалигини қандай модернизация қилишни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.