KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасида яна 2 та янги ҳаво йўналиши очилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги ҳаво қатновлари кенгайиб, яқин вақт ичида Ақтўбе ва Атирау шаҳарларидан Бокуга янги мунтазам авиарейслар очилади, деб хабар беради ҚР Транспорт вазирлиги.

    Кипрмен әуе қатынасы ашылады
    Фото: Көлік министрлігі

    Вазирлик маълумотларига кўра, халқаро ҳаво йўналишлари географиясини кенгайтириш ва мавжуд рейслар сонини ошириш ишлари давом этмоқда.

    “Жорий йил 16 июндан бошлаб AZAL авиакомпанияси Чимкент — Боку йўналиши бўйича ҳафтасига 3 марта мунтазам рейсларни амалга ошира бошлади. Натижада Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги ҳафталик авиарейслар сони 30 тадан 33 тагача ошди”, — дейилади вазирлик хабарида.

    Шунингдек, авиакомпания Ақтўбе — Боку йўналиши бўйича ҳафтасига 3 марта ва Атирау — Боку йўналиши бўйича ҳафтасига 4 марта мунтазам рейсларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

    Вазирлик маълумотларига кўра, янги йўналишларнинг ишга туширилиши Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги савдо-иқтисодий, ишбилармонлик ҳамда туристик ҳамкорликни янада ривожлантириш имконини беради.

    Самолёт Озарбайжон ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Туризм
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф