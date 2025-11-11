Қозоғистон ва Хитой ўртасида визасиз саёҳат: йўловчилар оқими 4,64 миллионга етди
ASTANА. Кazinform — 10 ноябрь куни Хитой ва Қозоғистон ўртасида ўзаро визасиз режим жорий этилганининг икки йиллиги нишонланди. Шу вақт ичида Шинжон-Уйғур автоном районидаги(ШУАР) чегара ўтказиш пунктлари орқали кириб-чиқаётган икки мамлакат фуқаролари сони 4,64 миллионга етди, деб хабар берди Синьхуа.
Бу ҳақда Хитой Марказий телевидениеси (CCTV) ШУАР чегара хизмати маълумотларига таяниб хабар берди.
ШУАР Хитойнинг шимоли-ғарбида жойлашган бўлиб, Қозоғистон билан еттита чегара ўтиш пунктига эга, улардан Қоргас назорат пункти йўловчилар оқими бўйича энг катта ҳисобланади.
2023 йил 10 ноябрда икки давлат ўртасида фуқароларни виза талабларидан ўзаро озод қилиш тўғрисидаги ҳукуматлараро келишув расман кучга кирди. Статистикага кўра, сўнгги икки йил ичида Урумчидаги (ШУАРнинг маъмурий маркази) «Тяньшань» халқаро аэропорти орқали икки мамлакат ўртасидаги йўловчилар оқими 179 минг кишига етди. Бу шу даврда аэропорт орқали ўтаётган барча йўловчиларнинг 10,3% ни ташкил қилади. Бу даврда Хитойга визасиз асосда кирган қозоғистонликлар сони 118 мингдан ошди.
Гуанчжоудан Ян Хуэйцзя исмли йўловчи саёҳат ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди:
— Мен Гуанчжоудан учиб, бу ердан транзит ўтиб, кейин Қозоғистонга бордим. Визасиз режим туфайли саёҳат анча осонлашди. Бу йил Қозоғистонга иккинчи марта ташриф буюришим, айниқса Урумчи орқали транзит ўтиш менга рейс танлаш учун кўпроқ имкониятлар беради, — деди у.
Ҳозирда «Тяньшань» халқаро аэропортидан Қозоғистонга учта мунтазам халқаро йўловчи авиакомпаниялари фаолият юритмоқда: Урумчи-Алмати-Урумчи, Урумчи-Астана-Урумчи ва Урумчи-Чимкент-Урумчи.
Визасиз режимнинг рағбатлантирувчи таъсири туфайли бу йил «Тяньшань» аэропортида иккита янги Қозоғистон авиакомпанияси — SCAT Airlines және Fly Arystan рўйхатдан ўтди. Бундан ташқари, Урумчи ва Қозоғистон шаҳарлари ўртасидаги ҳаво қатнови кўпайди ва ҳафтасига тахминан 50 та йўналишга етди, бу ўтган йилга нисбатан 43% га кўп.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда даволаниш учун 48 та мамлакат фуқаролари рақамли виза олишлари мумкин.