Қозоғистонда даволаниш учун 48 та давлат фуқаролари рақамли виза олишлари мумкин
ASTANА. Кazinform – Жорий йил бошидан бери мамлакат тиббиёт муассасаларида қарийб 1,5 минг чет эл фуқароси даволанди. Бу ҳақда ҚР Бош вазири Олжас Бектеновнинг Мажилис депутатлари саволига берган жавобида айтилган.
— Бугунги кунда Қозоғистонда даволаниш учун рақамли виза («E-Visa») 48 та давлат учун мавжуд. Мамлакатимизда тиббий туризм йилдан-йилга ривожланиб бормоқда. Масалан, 2025 йилнинг жорий даврида республика тиббиёт муассасаларида қарийб 1500 хорижий фуқаро даволанди (2024 йил натижаларига кўра, 1468 хорижий фуқаро тиббий ёрдам олди). Тиббий туризмни ривожлантириш доирасида 2025 йил 13-14 октябрь кунлари “Қозоғистон соғлиқни сақлаш: инновация, қулайлик, глобаллашув” халқаро конференцияси ва кўргазмаси бўлиб ўтди. Конференцияда 30 та мамлакатдан (АҚШ, Хитой Халқ Республикаси, Испания, Туркия, Буюк Британия ва бошқалар) 500 нафар элчихона вакиллари ва 13 та мамлакатдан (БАА, Ҳиндистон, Германия, Қирғизистон, Ўзбекистон, Россия ва бошқалар) харидорлар иштирок этди. Конференция доирасида тиббиёт, фармацевтика ва туризм соҳаларининг ютуқларини намойиш этиш учун кўргазмалар ташкил этилди. Бу маҳаллий тиббиёт ташкилотларининг салоҳиятини, замонавий технологияларни ва тиббий хизматлар экспортидаги ташаббусларни намойиш этиш учун муҳим платформа бўлди, — деди Ҳукумат раҳбари ўз жавобида.
Унинг сўзларига кўра, 2025 йил 13-17 октябрь кунлари Ўзбекистон Республикасида Қозоғистон тиббиёти кунлари бўлиб ўтди, унда ихтисослашган илмий марказлар ва етакчи шифокорлар Ўзбекистон ҳудудларидаги (Бухоро, Самарқанд, Нукус, Фарғона) тиббиёт ташкилотлари ўртасида тажриба алмашдилар.
— Бундан ташқари, ҳозирда Мажилисда тиббий туризм доирасида тиббий хизматлар кўрсатиш сиёсати ва тартибини белгиловчи нормаларни назарда тутувчи қонун лойиҳаси кўриб чиқилмоқда, — деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон МДҲ давлатлари орасида тиббий туризм бўйича етакчига айланди.