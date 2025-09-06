Қозоғистон МДҲ давлатлари орасида тиббий туризм бўйича етакчига айланди – эксперт
ASTANA. Kazinform- Қозоғистон тиббий туризмни ривожлантириш бўйича МДҲда биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбирига Қозоғистон тиббий туризм ассоциацияси президенти Кристина Кривец маълум қилди.
2022 йилда тиббий туризм ассоциацияси ташкил этилган ва 1 280 нафар тиббий турист рўйхатга олинган. “2023 йилда 8 минг, 2024 йилда эса 80 минг бўлди. Бу жуда кескин ўсиш бўлиб, Қозоғистон минтақада етакчига айланиб бораётганидан далолат беради”, - деди Кристина Кривец.
Ассоциац
ия маълумотларига кўра, тиббий сайёҳларнинг қарийб 90 фоизи Қирғизистон, Россия, Ўзбекистон ва Тожикистондан келади. Қолган 10% АҚШ, Германия, Исроил, Австрия ва Швейцариядан.
“Репродуктив тиббиёт, стоматология ва эстетик тиббиётга талаб энг катта. Сабаби оддий - бизда юқори сифатни сақлаб қолган ҳолда ҳамёнбоп нархлар мавжуд. Мураккаб жарроҳлик амалиётлари — кардиожарроҳлик ва нейрохирургия, шунингдек, онкологик касалликларни нурланиш билан даволашга қизиқиш ортиб боряпти”, — деди ассоциация раҳбари.
Бир тиббий турист учун ўртача ҳисоб-китоб фақат тиббий хизматлар учун тахминан 1,5 миллион тенгени ташкил этади. Шу билан бирга, умумий харажатлар оддий сайёҳларникидан ўн баравар юқори, чунки беморлар меҳмонхона, транспорт ва бошқа хизматлардан ҳам фойдаланадилар.
Бугунги кунда, Қозоғистондаги тўққизта клиника JCI халқаро аккредитациясига эга бўлиб, улардан еттитаси Астанада ва иккитаси Алматида жойлашган. Кристина Кривецнинг сўзларига кўра, уларнинг сони ҳали кўпаймайди, чунки процедура жуда қиммат.
“Бугунги кунда Қозоғистон тиббий туризм бўйича Марказий Осиёда биринчи ўринда туради. Минтақадаги асосий рақобатчимиз – Ўзбекистон. Бироқ бизда ҳам МДҲ, ҳам МДҲдан ташқари давлатлар учун тиббий туризм марказига айланиш учун барча шарт-шароит мавжуд”, — деб ҳисоблайди эксперт.
2025 йил 27-28 ноябрда Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган GlobalMedKZ биринчи халқаро кўргазмаси соҳани илгари суришдаги муҳим воқеа бўлади.
“Биз инфотурлар, ижтимоий тармоқларда реклама, хорижий кўргазмаларда иштирок этиш ва бошқа мамлакатлардаги шифокорлар билан маслаҳатлашиш орқали тарғиботга эътибор қаратамиз. GlobalMedKZ бутун дунё учун Қозоғистон билан танишиш платформасига айланади”, — деди Кривец.