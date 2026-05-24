Қозоғистон ва Хитой қўшма космик парвозларни муҳокама қилишлари мумкин
ASTANА. Кazinform — Хитой «Шэньчжоу-23» бошқариладиган космик миссиясининг учирилиш санаси ва экипажи ҳақида эълон қилди. Хитой бошқариладиган космик дастур маъмурияти (CMSA) бош муҳандиси Чжоу Яцян Пекиндаги Kazinform мухбири билан Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги космик соҳадаги ҳамкорлик истиқболлари ҳақида суҳбатлашди.
CMSA вакилининг сўзларига кўра, қўшма бошқариладиган космик миссияларни амалга ошириш ва орбитада мураккаб илмий тадқиқотлар ўтказиш масалалари икки томонлама ҳамкорлик кун тартибига киритилиши мумкин.
— Менимча, биз космонавтларнинг қўшма парвозлари ва кейинги илмий тажрибалар бўйича ҳамкорликни муҳокама қилишимиз мумкин. Шунингдек, биз Ойни янада тадқиқ қилиш соҳасидаги ўзаро алоқаларни кўриб чиқишимиз мумкин. Менимча, бу соҳаларни биргаликда муҳокама қилиш ва ўрганишга арзийди, — деди Чжоу Яцян.
CMSA маълумотларига кўра, Покистондан икки мутахассис Хитой космонавтларини тайёрлаш ва илмий тадқиқотлар марказида таҳсил олмоқда. Тасдиқланган режага кўра, улардан бири келажакда миссияда фойдали юк мутахассиси сифатида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, «Шэньчжоу-23» космик кемасининг учирилиши 24 май куни Пекин вақти билан соат 23:08 да (Астана вақти билан соат 20:08) Цзюцюань космодромидан режалаштирилган. Экипаж таркибида учта космонавт бор, улар орасида биринчи марта Хитойнинг Гонконг махсус маъмурий ҳудудидан мутахассис ҳам бор.
Яқинлашиб келаётган миссия давомида экипаж 100 дан ортиқ илмий ва амалий лойиҳаларни амалга оширади. Тадқиқот дастурига сунъий эмбрионлар, ноёб ер металлари қотишмалари ва янги авлод батареялари билан тажрибалар киради.
Миссия шунингдек, космонавтлардан бирининг орбитада бир йил қолишини ўз ичига олган ноёб тажрибани ҳам ўз ичига олади. Ушбу мутахассиснинг номзоди парвоз пайтида тасдиқланади.
Эслатиб ўтамиз, Хитой илк бор космосга сунъий инсон эмбрионини юборди.