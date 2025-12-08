Қозоғистон ва Франция фуқаро авиацияси соҳасида кадрлар тайёрлаш бўйича келишувга эришди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг кадрлар тайёрлаш тизимини модернизация қилиш ва халқаро илмий ва таълим марказлари билан ҳамкорликни ривожлантириш бўйича топшириғи доирасида Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаев бошчилигидаги Қозоғистон делегацияси Франция фуқаро авиацияси миллий мактаби (ENAC) директори Оливье Шансу ва унинг ўринбосари Николя Калазис билан ишчи учрашув ўтказди.
Учрашув давомида етакчи Европа авиация маркази мутахассислари билан Астанада Европа даражасидаги минтақавий авиация ўқув марказини очиш масалалари муҳокама қилинди. Ушбу марказ фуқаро авиацияси соҳасида замонавий таълим стандартлари бўйича минтақавий марказга айланади. Мамлакатда бундай ўқув марказининг мавжудлиги соҳанинг хорижий таълим ташкилотларига қарамлигини камайтиради ва мамлакатда малакали мутахассисларни тайёрлаш имконини беради. Ушбу ҳамкорлик, шунингдек, соҳада маҳаллий кадрларни тизимли равишда тайёрлашга ва тажриба, билим ва халқаро амалиёт алмашишга қаратилган бўлади.
Қозоғистонда фуқаро авиацияси барқарор ўсишни кўрсатмоқда: йўловчилар ташиш ҳажми ҳар йили ортиб бормоқда, йўналиш тармоғи кенгаймоқда, инфратузилма модернизация қилинмоқда ва самолётлар парки ўсиб бормоқда. Ушбу жараёнларни қўллаб-қувватлаш учун мамлакат доимий равишда малакали мутахассисларга муҳтож.
Маҳаллий авиация саноатининг йиллик эҳтиёжи тахминан 500–600 мутахассисни ташкил этади - учувчилар, муҳандислар, ҳаво ҳаракатини бошқарувчилар, ер усти ходимлари ва бошқа муҳим соҳалардаги мутахассислар.
Бундан ташқари, Қозоғистонда фаолият юритаётган авиация ўқув марказлари Европа авиация хавфсизлиги агентлиги (EASA) томонидан белгиланган илғор Европа стандартларига жавоб бермайди. Шуни таъкидлаш керакки, Фуқаро авиацияси миллий мактаби (ENAC) Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИCАО), Европа авиация хавфсизлиги агентлиги (EASA), Халқаро ҳаво транспорти ассоциацияси (IATA) ва Халқаро аэропортлар кенгаши (ACI) талабларига тўлиқ жавоб берадиган ягона таълим муассасаси ҳисобланади.
Ушбу ташаббус Қозоғистон фуқаро авиацияси соҳасида юқори малакали кадрлар етишмаслигини бартараф этиш ва олдини олишга, шунингдек, парвозлар хавфсизлигини оширишга, давлат назорати самарадорлигини оширишга ва мамлакат авиация инфратузилмасини ривожлантиришга ҳисса қўшишга қаратилган.
Ташриф доирасида ENAC раҳбарияти таълим муассасасининг асосий иншоотлари билан танишув сафари уюштирди. Учрашув якунида томонлар ушбу масала бўйича ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олдилар.
Шуни таъкидлаш жоизки, Фуқаро авиацияси миллий мактаби (ENAC ) 1946 йилда Тулузада ташкил этилган. Бугунги кунда ENAC дунёнинг 117 дан ортиқ мамлакатлари билан ҳамкорлик ўрнатган ва 350 дан ортиқ ўқув ва малака ошириш дастурларини амалга оширмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг ИКАО авиация хавфсизлиги стандартларига риоя қилиш даражаси 95,7% га етди.