Қозоғистоннинг ИКАО авиация хавфсизлиги стандартларига риоя қилиш даражаси 95,7% га етди
ASTANА. Кazinform – Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИКАО) 2025 йил 30 августдан 15 сентябргача Қозоғистон Республикасида ўтказилган Кенг қамровли авиация хавфсизлиги аудити (USAP-CMA) натижаларини расман эълон қилди.
Аудит натижаларига кўра, Қозоғистон Республикасида ИКАО халқаро стандартларига риоя қилиш даражаси 95,7% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич глобал ўртача кўрсаткичдан (72,01) ва Европа мамлакатлари кўрсаткичидан (87,92%) юқори.
Қозоғистон Республикаси Фуқаро авиацияси қўмитасининг маълумотларига кўра, Қозоғистон натижалари МДҲ мамлакатлари ва ИКАОнинг Евро-Осиё (EUR/NAT) минтақаси орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Таққослаш учун: Озарбайжон - 74,66% Ўзбекистон - 85,47% Қирғизистон - 85,76% Грузия - 89,75% Беларусь - 91,85% Россия - 94,14%, Яқин ҳудудларда шунга ўхшаш кўрсаткичлар қуйидаги мамлакатларда кузатилмоқда: БАА - 98,4%, Қатар - 96,72%, Саудия Арабистони - 94,41%.
Қозоғистоннинг аввалги авиация хавфсизлиги кўрсаткичи 83% эди. Ҳозирги кўрсаткич авиация хавфсизлиги соҳасидаги асосий қонунчилик, авиация хавфсизлиги дастурлари ва қоидалари, авиация хавфсизлиги соҳасидаги ваколатли орган ва унинг мажбуриятлари, ходимларнинг малакаси ва ўқитиш, техник тавсиялар, хавфсизлик учун муҳим воситалар ва маълумотлар, сертификатлаш ва тасдиқлаш мажбуриятлари, сифат назорати мажбуриятлари, хавфсизлик масалаларини ҳал қилиш каби авиация саноатининг муҳим элементларида юқори даражадаги хавфсизликни акс эттиради.
Ушбу кўрсаткичларнинг бажарилиши Қозоғистон аэропортларининг юқори даражадаги хавфсизлигидан далолат беради, бу авиакомпаниялар томонидан ишончнинг ошишига, шунингдек, АҚШга тўғридан-тўғри рейсларни очиш учун биринчи тоифадаги рейсларни олишга ёрдам беради.
ИКАОнинг юқори рейтинги 2019 йилдан бери мамлакат авиация соҳасида амалга оширилган кенг қамровли ислоҳотларнинг, Қозоғистон авиация маъмуриятининг ривожланишининг, шу жумладан мутахассисларнинг малакасини ошириш ва таваккалчиликка асосланган бошқарув механизмларини жорий этишнинг юқори натижаларидан далолат беради. Бу, шунингдек, Қозоғистоннинг глобал авиация хавфсизлиги тизимига юқори даражада интеграциялашганлигини тасдиқлайди.
Аудит натижалари Қозоғистоннинг йўловчилар ва авиация саноати учун хавфсиз ва қулай ҳаво қатновини таъминлашга қаратилган халқаро стандартларга содиқлигининг муҳим исботидир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ИКАОда Доимий ваколатхонасини очди.