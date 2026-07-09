Қозоғистон-Ўзбекистон чегарасидаги «Жібек жолы» назорат-ўтказиш пунктининг ўтказиш қуввати бир неча баробар ортади
ASTANА. Кazinform — Модернизация қилинган «Жібек жолы» назорат-ўтказиш пункти кунига 70 минг йўловчини қабул қила олади, деб хабар беради Давлат даромадлари қўмитаси матбуот хизмати.
Давлат даромадлари қўмитаси раиси Жандос Дуйсембиев Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров билан биргаликда Сариағаш туманидаги «Жібек жолы» назорат-ўтказиш пунктига ташриф буюрди. У ерда улар ЕОИИ ташқи чегарасининг Қозоғистон-Ўзбекистон қисмида жойлашган энг йирик йўловчи ташиш назорат-ўтказиш пунктини кенг кўламли реконструкция қилиш жараёнини текширдилар. Текширув давомида лойиҳани амалга оширишнинг ҳозирги босқичи, қурилиш ишлари суръати ва 2026 йил сентябрь ойида фойдаланишга топширилиши режалаштирилган объектнинг тайёргарлиги кўриб чиқилди.
Модернизация қилинган назорат-ўтказиш пункти божхона ва чегара назорати учун замонавий юқори технологияли ускуналар билан жиҳозланади.
Бугунги кунда объектда халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган "экспорт" ва "импорт" йўналишлари учун иккита алоҳида янги йўловчи терминалининг қурилиши якунланди. Автобуслар ва енгил автомобилларни чегара ва божхона текширувлари учун катта умумий томни ўрнатиш, видеокузатув тизимларини ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда. Объектда 270 ишчи икки сменада узлуксиз ишлайди.
— Модернизация қилинган «Жібек жолы» назорат-ўтказиш пунктининг лойиҳавий қуввати кунига 70 минг киши, 2 мингта енгил автомобиль ва 200 та автобусга етади. Илгари эски назорат-ўтказиш пунктининг лойиҳавий қуввати кунига 17 минг киши, 400 та енгил автомобиль ва 20 та автобусни ташкил этган эди, — дейилади хабарда.
Текширув натижалари ва объектда муаллифлик ва техник назорат вакиллари иштирокида ўтказилган йиғилиш натижаларига кўра, қурилишнинг муддати ва сифатини назорат қилишни таъминлаш ҳамда лойиҳани белгиланган муддатларда якунлаш учун барча чораларни кўриш топширилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон чегара постида вазият қандай эканлиги ҳақида хабар берган эдик.