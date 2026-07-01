Қозоғистон туризми ва спортида AI технологияларидан фойдаланишнинг янги даври бошланди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов сунъий интеллект соҳасида дунёга машҳур мутахассис, 01.AI бош директори, Sinovation Ventures раиси профессор Ли Кай-Фу билан учрашди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.
Учрашув давомида томонлар спорт ва туризм соҳаларига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш истиқболларини муҳокама қилишди ва рақамли трансформация йўналишида тажриба алмашишди.
Вазирнинг сўзларига кўра, сунъий интеллектни ривожлантириш — Қозоғистоннинг стратегик устувор йўналишларидан бири. Спорт ва туризмни рақамлаштириш ушбу соҳаларнинг самарадорлигини ошириш ва янги имкониятларни рўёбга чиқариш учун имкониятлар очади.
Учрашувда спортчилар, мураббийлар, ҳакамлар, спорт ташкилотлари ва мусобақалар ҳақидаги маълумотларни бирлаштирадиган ягона рақамли электрон спорт платформасини яратиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Келажакда машғулотлар жараёнини таҳлил қилиш, тикланиш, овқатланиш ва жароҳатларнинг олдини олиш бўйича индивидуал тавсиялар ишлаб чиқиш, шунингдек, видео материаллар таҳлили асосида спортчиларнинг техникаси ва тактикасини такомиллаштириш учун сунъий интеллект ечимларини жорий этиш режалаштирилган.
Томонлар шунингдек, туризм соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласини батафсил муҳокама қилишди.
Ҳозирда вазирлик туристик объектлар, йўналишлар, меҳмонхоналар, миллий боғлар ва туристик оқимлар ҳақидаги маълумотларни гуруҳлайдиган ягона рақамли платформани ишлаб чиқмоқда.
Кейинги босқич — сайёҳларга индивидуал саёҳат йўналишларини таклиф қиладиган, бир нечта тилларда маълумот берадиган ва уларга саёҳат давомида ҳамроҳлик қиладиган ақлли рақамли ёрдамчини жорий этиш.
Профессор Ли Кай-Фу Қозоғистоннинг туризм соҳасидаги юқори салоҳиятини таъкидлаб, сунъий интеллект туристик хизматлар сифатини сезиларли даражада яхшилаши мумкинлигини айтди.
Унинг фикрича, АI технологиялари хорижий меҳмонлар учун таржима қиладиган ва уларнинг саёҳати давомида йўналишларни тақдим этадиган ақлли рақамли ёрдамчиларни яратиш, шунингдек, сайёҳлик оқимларини таҳлил қилиш, талабни прогноз қилиш ва самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган аналитик маълумотларни ишлаб чиқиш имконини беради.
— Учрашув натижасида томонлар спорт ва туризм соҳаларига замонавий сунъий интеллект технологияларини жорий этиш соҳасида ҳамкорликни янада ривожлантириш ва тажриба алмашиш ниятини билдирдилар, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда мактаб ўқувчилари ёзда сунъий интеллектни бепул ўрганиш имконига эга бўлади.