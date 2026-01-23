Қозоғистон Тинчлик кенгашига аъзо бўлиш учун 1 млрд доллар бадал тўламайди
АSTANА. Kazinform - Қозоғистон Тинчлик кенгашига аъзо бўлиш учун 1 млрд доллар бадал тўламайди. Бу ҳақда Ақорданинг матбуот хизмати маълум қилди.
Ақорданинг маълумотига кўра, Тинчлик кенгашида иштирок этиш давлатларнинг мустақил қарорларига асосланади. Давлатлар Кенгаш таркибига кирганидан бошлаб уч йил аъзо бўлишлари мумкин.
— Низомда ёзилган 1 млрд доллар миқдоридаги ихтиёрий бадал аъзолик шарти сифатида қаралмайди. Агар биринчи йилда бундай тўлов амалга оширилган бўлса, давлат Кенгаш таркибидаги муддатини уч йилдан ортиққа узайтириши мумкин. Қозоғистон Тинчлик кенгашига кириш учун ҳеч қандай маблағ тўламаган. Бу Низом қоидаларига тўлиқ мос келади, — дея изоҳ берди Ақорда.
Эслатиб ўтамиз, кеча, 22 январь куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгаши Низомини имзолади.