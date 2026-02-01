11:35, 01 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистон терма жамоаси шорт-трек бўйича жаҳон чемпионатида учинчи ўринни эгаллади
АSTANА. Kazinform – Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси шорт-трек бўйича жаҳон чемпионатида бронза медални қўлга киритди.
Жаҳон чемпионати Солт-Лейк-Сити (АҚШ) шаҳрида бўлиб ўтди. ҚР МОҚ маълумотига кўра, терма жамоа аёллар эстафетасида (3000 метр) бронза медални қўлга киритди.
«А» финалида жамоа таркибида Полина Омельчук, Нурия Алписбай, Гулдана Жалмухан ва Анастасия Галечина иштирок этди.
Биринчи ўринни Жанубий Корея эгаллади. Хитойдан келган спортчилар кумуш медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионати ғолиби бўлди.