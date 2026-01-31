Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионати ғолиби бўлди
ASTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатида ғолиб бўлди.
Қозоғистонлик теннисчи финалда дунёнинг биринчи ракеткаси, «Катта дубулға» турнирининг тўрт карра чемпиони, Беларусь вакили Арина Соболенкога қарши чемпионлик учун курашди.
Рақиблар бугунга қадар 10 марта учрашган бўлиб, 6 марта Соболенко ғолиб чиққан. Жумладан, белоруслик теннисчи 2023 йили Австралия чемпионатининг финалида Е. Рибакинани мағлуб этган эди. Бироқ қозоғистонлик спортчи ўтган йили WTA якуний турнирида А. Соболенкони мағлуб этиб, ғолиб бўлган эди.
Бу сафар Е. Рибакина ўйинни муваффақиятли бошлади - 2:0. Биринчи сетда шу брейк етарли бўлди - 6:4.
Иккинчи партияни Соболенко брейк билан якунлади - 6:4.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Соболенко 3:0 ҳисобида олдинга чиқди. Шундан сўнг Рибакина кетма-кет беш геймда ғолиб бўлди - 5:3. Сўнгра ўйин учун тўп берганда, имкониятни қўлдан бой бермади - 6:4.
2 соат 19 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Елена 5 та эйс ва 6 та брейк-пойнтнинг тенг ярмини ўз ҳисобига ёзди. Арина 5 та эйс, 2 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, Елена Рибакина спорт йўлида иккинчи марта «Катта дубулға» турнири чемпиони бўлди. У бундан тўрт йил аввал Уимблдонда чемпион бўлган эди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина жаҳон рейтингида ТОП учликка киради.