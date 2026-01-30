Елена Рибакина жаҳон рейтингида ТОП учликка киради
АSTANА. Kazinform – Австралия очиқ чемпионати финалига чиққанидан сўнг, қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина душанба куни янгиланадиган жаҳон рейтингида учинчи ўринга кўтарилади.
Сўнгги беллашув натижасига қарамасдан, қозоғистонлик теннисчи ҳозирда WTA Live рейтингида 6 910 очко билан 3-ўринга жойлашган.
Рибакина ўзидан олдинги америкаликлар Аманда Анисимова ва Кори Гауфни ортда қолдирди. Шундай қилиб, қозоғистонлик спортчи 2023 йилда мавсумда эришган энг яхши натижасини такрорлади.
Еленанинг жаҳоннинг 1-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенко билан финал учрашуви шанба куни бўлиб ўтади.
Е.Рыбакина кейинги ўн йилда WTA якуний турнири ва Австралия очиқ чемпионати финалига чиққан учинчи ўйинчи бўлди. Бундан аввал бундай кўрсаткичга Арина Соболенко (2022-2023, 2025-2026) ва даниялик Каролина Возняцки (2017-2018) эришган эди.
Шунингдек, шанба куни Анна Данилина сербиялик Александра Крунич билан биргаликда жуфтлик баҳсида бельгиялик Элизе Мертенс – хитойлик Чжан Шуайга қарши чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун курашади.
Эслатиб ўтамиз, Australian Open турнирида Анна Данилина иккинчи марта финалга йўл олди.
Шунингдек, Australian Open турнирида Елена Рибакина иккинчи марта чемпионлик унвони учун курашади.