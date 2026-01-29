OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:35, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Australian Open: Елена Рибакина иккинчи марта чемпионлик унвони учун курашади

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг финалига чиқди.

    Рибакина
    Фото: ktf.kz

    Қозоғистонлик теннисчи ярим финалда дунёнинг 6-ракеткаси, америкалик Жессика Пегулага қарши ўйнади.

    Рақиблар олдинги учрашувларда олти марта учрашиб, ҳар бири учтадан ғалаба қозонган эди. Бу сафар брейк билан бошлаган Рибакина 3:0 ҳисобида олдинга ўтди ва шу устунлигини сақлаб қолди – 6:3.

    Иккинчи сетда ҳисоб 1:1 бўлгандан сўнг теннисчилар брейк алмашишди. Бироқ Елена брейк қилиб, ҳисобни 5:3 га етказди. Аммо Пегула Рибакинанинг учта матчболдан фойдаланишига имкон берди – 5:5. Рибакина тай-брейкда ғалаба қозонди – 7:6 (9:7).

    1 соат 40 дақиқа давом этган ўйинда Рыбакина 6 та эйс ва 10 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ўз ҳисобига ёзди. Пегула 2 та эйс ва 3 та брейк билан (4 та брейк-пойнт) ажралиб турди.

    Елена Рибакина финалда дунёнинг 1-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенкога қарши чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун ўйнайди. У ярим финалда рейтингда 12-ўриндаги украиналик Элина Свитолинани яққол устунлик билан енгди – 6:2, 6:3.

    2023 йилда Рыбакина финалда Соболенкодан 6:4, 3:6, 4:6 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Беларусь теннисчиси Австралия чемпионатининг финалида 2 марта иштирок этиб, шуларнинг 2 тасида ғолиб бўлган.

    Эслатиб ўтамиз, Австралия очиқ чемпионатида Анна Данилинанинг иккинчи марта финалга йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!