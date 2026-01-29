Australian Open: Елена Рибакина иккинчи марта чемпионлик унвони учун курашади
АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи ярим финалда дунёнинг 6-ракеткаси, америкалик Жессика Пегулага қарши ўйнади.
Рақиблар олдинги учрашувларда олти марта учрашиб, ҳар бири учтадан ғалаба қозонган эди. Бу сафар брейк билан бошлаган Рибакина 3:0 ҳисобида олдинга ўтди ва шу устунлигини сақлаб қолди – 6:3.
Иккинчи сетда ҳисоб 1:1 бўлгандан сўнг теннисчилар брейк алмашишди. Бироқ Елена брейк қилиб, ҳисобни 5:3 га етказди. Аммо Пегула Рибакинанинг учта матчболдан фойдаланишига имкон берди – 5:5. Рибакина тай-брейкда ғалаба қозонди – 7:6 (9:7).
1 соат 40 дақиқа давом этган ўйинда Рыбакина 6 та эйс ва 10 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ўз ҳисобига ёзди. Пегула 2 та эйс ва 3 та брейк билан (4 та брейк-пойнт) ажралиб турди.
Елена Рибакина финалда дунёнинг 1-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенкога қарши чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун ўйнайди. У ярим финалда рейтингда 12-ўриндаги украиналик Элина Свитолинани яққол устунлик билан енгди – 6:2, 6:3.
2023 йилда Рыбакина финалда Соболенкодан 6:4, 3:6, 4:6 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Беларусь теннисчиси Австралия чемпионатининг финалида 2 марта иштирок этиб, шуларнинг 2 тасида ғолиб бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Австралия очиқ чемпионатида Анна Данилинанинг иккинчи марта финалга йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.