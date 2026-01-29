Australian Open: Анна Данилина иккинчи марта финалга йўл олди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидадаги биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи сербиялик Александра Крунич билан бирга ушбу «Катта дубулға» турнирида еттинчи жуфтлик сифатида рўйхатга олинган бўлса, ярим финалдаги рақиблари, канадалик Габриэла Дабровски – бразилиялик Луиза Стефани мусобақанинг 5-рақамли жуфтлиги эди.
Биринчи сетда ҳисоб 3:2 бўлган пайтда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги брейк қила олди – 4:2.
Шунга қарамай, ҳисоб 5:3 бўлиб, Крунич сетга тўп берганида, Дабровски – Стефани қайта брейк қилди. Аммо тай-брейкда Данилина – Крунич муваффақиятли ўйнади – 7:6 (7:2).
Иккинчи сетда ҳисоб 4:3 бўлганида, Бразилия-Канада жуфтлиги брейкка эришди – 6:3.
Учинчи, ҳал қилувчи сетни Дабровски – Стефани брейк билан бошлади – 2:0. Лекин Данилина – Крунич ҳисобни тенглаштирибгина қолмай, ўзлари олдинга ўтди – 5:3. Фақат Крунич ўйинга тўп берганида, имкониятни қўлдан чиқарди. Шунга қарамай, Крунич хатосини тузатиб, Данилина иккови ўйинни брейк билан якунлади – 6:4.
2 соат 20 дақиқа давом этган баҳсда Анна – Александра 3 та эйс билан бирга 11 та брейк-пойнтнинг 7 тасидан фойдаланди. Дабровски – Стефани 4 та эйс, 7 та брейк (14 та брейк-пойнт) билан кўзга ташланди.
Анна Данилина – Александра Круничнинг финалдаги рақиблари кейин аниқланади.
Шундай қилиб, қозоғистонлик теннисчи спорт йўлида иккинчи марта финалга йўл олди.
А.Данилина бундан аввал 2022 йили бразилиялик Беатрис Хаддад Майя билан бирга Австралия чемпионатида финалгача етиб, чехиялик Барбора Крейчикова – Катержина Синяковага имкониятни бой берган эди – 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.
Эслатиб ўтамиз, Данилина мусобақанинг 1-ракеткасини мағлуб этиб, ярим финалга чиққан эди.