    Australian Open: Данилина мусобақанинг 1-ракеткасини мағлуб этиб, ярим финалга чиқди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига йўл олди.

    Данилина
    Фото: Sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи сербиялик Александра Крунич билан бирга чорак финалда мусобақанинг 1-ракеткалари, чехиялик Катержина Синякова – америкалик Тэйлор Таунсендга қарши кортга чиқди.

    Қозоғистон-Сербия жуфтлиги ўйинни жадал бошлади – 6:2.

    Иккинчи сетда Чехия-Америка жуфтлиги ҳисобни тенглаштирди – 6:3.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда Данилина – Крунич рақибларига имконият қолдирмади – 6:0.

    1 соат 38 дақиқа давом этган беллашувда Анна – Александра 1 эйс ва 6 та брейк-пойнтни муваффақиятли амалга оширди. Синякова – Таунсенд эса 2 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Анна Данилина – Александра Крунич финалга чиқиш учун мусобақанинг 5-ракеткалари, канадалик Габриэла Дабровски – бразилиялик Луиза Стефанига қарши ўйнайди. Бу жуфтлик чорак финалда ушбу чемпионатда 3-ракеткалар сифатида қайд этилган тайпейлик Се Шувэй – латвиялик Елена Остапенкони мағлуб этди – 6:1, 7:6 (7:5).

    Эслатиб ўтамиз, Австралия очиқ чемпионатида Рибакина дунёнинг 2-ракеткасини мағлуб этиб, ярим финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

