    10:37, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Australian Open: Рибакина дунёнинг 2-ракеткасини мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига йўл олди.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунёнинг 2-ракеткаси, Польша вакили Ига Швентекка қарши ўйнади.

    Кучли рақиблар олдин 11 марта учрашган, шулардан 6 тасида Швентек ғалаба қозонган эди.

    Бу гал теннисчилар ўйинни брейк алмашиш билан бошлашди. Аммо ҳисоб 6:5 бўлган пайтда Рибакина брейк қилишга муваффақ бўлди – 7:5.

    Иккинчи сетда Елена дарҳол олдинга чиқиб олди – 2:0. Кейин эса рақибга имконият қолдирмай, ўйинни эйс билан якунлади – 6:1.

    1 соат 35 дақиқа давом этган баҳсда Рибакина 11 эйс билан бирга 7 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ўз ҳисобига ёзди. Швентек 3 та эйс ва 1 брейк (4 та брейк-пойнт) билан чекланди.Шундай қилиб, қозоғистонлик теннисчи ўз спорт йўлида иккинчи марта Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига йўлланма олди.

    Елена Рибакина финалга чиқиш учун америкаликлар, дунёнинг 4-ракеткаси Аманда Анисимова ёки рейтингда 6-ўриндаги Жессика Пегула билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Australian Open турнирида Елена Рибакина ўтган йилги кўрсаткичини яхшилади.

