Australian Open: Елена Рибакина ўтган йилги кўрсаткичини яхшилади
ASTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди.
Қозоғистонлик теннисчи тўртинчи босқичда дунёнинг 21-ракеткаси, бельгиялик Элизе Мертенсга қарши кортга чиқди.
Бунгача рақиблар етти марта учрашиб, шуларнинг олтитасида Рибакина ғалаба қозонган эди.
Бу сафар Елена ўйинни шиддат билан бошлади – 6:1.
Иккинчи сетда ҳисоб 2:2 бўлган пайтда Рибакина брейк қила олди. Охирида ўйинни яна бир брейк билан якунлади – 6:3.
1 соат 17 дақиқа давом этган баҳсда Е.Рибакина 10 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ишга сола олди. Мертенс 3 та эйс билан чекланди.
Ўйиндан сўнг интервьюда қозоғистонлик теннисчи ўзининг ҳозирча энг яхши ўйинини ўтказганини, энди келгуси баҳсга тайёрланишини таъкидлади.
Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 2-ракеткаси, Польша вакили Ига Швентек ёки рейтингда 168-ўриндаги австралиялик Мэддисон Инглис билан беллашади.
Шундай қилиб, Е.Рибакина ўтган йилги кўрсаткичини яхшилади. У 2025 йилда тўртинчи босқичгача етиб, у ерда бўлажак чемпион, америкалик Мэдисон Кизга ютқазган эди. Жорий йилда М.Киз тўртинчи босқичда ватандоши, дунёнинг 6-ракеткаси Жессика Пегуладан 3:6, 4:6 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади.
Қозоғистонлик теннисчининг 2023 йилда Австралия очиқ чемпионатининг финалигача етиб, дунёнинг 1-ракеткаси, беларуслик Арина Соболенкога ютқазгани маълум.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига чиқди.