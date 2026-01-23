OZ
Тренд:
    20:10, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Australian Open: Анна Данилина кейинги босқичга йўлланма олди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига чиқди.

    Данилина ва Крунич
    Фото: ҚТФ

    Мусобақанинг 7-ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган А. Данилина сербиялик Александра Крунич билан бирга иккинчи босқичда австралияликлар, собиқ россияликлар Дарья Касаткина – Арина Родионовани мағлуб этди.

    Қозоғистон-Сербия жуфтлиги 6:3, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.

    1 ярим соатга яқин давом этган баҳсда Данилина – Крунич 2 та эйс ва 12 та брейк-пойнтнинг тенг ярмини қўлга киритди. Касаткина – Родионова 1 эйс ва 3 та брейкдан (8 та брейк-пойнт) ортиқ натижага эриша олмади.

    Анна Данилина – Александра Круничнинг кейинги рақиблари кейинроқ маълум бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига ўтди.

    Теглар:
    Теннис Анна Данилина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
