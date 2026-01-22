Australian Open: Елена Рибакина иккинчи ғалабасини қўлга киритди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига ўтди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 77-ракеткаси, франциялик Варвара Грачёва билан рўбарў келди.
Бунгача рақиблар икки марта учрашган ва ҳар иккисида ҳам Рибакина ғалаба қозонган эди.
Бу сафар ўйин Рибакина учун қийин бошланди. Биринчи сетда ҳисоб 1:1 бўлган пайтда Грачёва брейк қилди – 3:1. Е.Рибакина кетма-кет тўрт гейм олиб, 5:3 ҳисобида олдинга чиққани билан, сетга тўп берганда, ўз имкониятини ишлата олмади. Шунга қарамай яна бир брейк билан якунлади - 7:5.
Иккинчи сетда ҳисоб 2:1 бўлганида, қозоғистонлик теннисчи брейк қилди. Кейин учрашувни брейк билан якунлади – 6:2.
1 соат 15 дақиқа давом этган баҳсда Елена 5 та эйс билан бирга 7 брейк-пойнтнинг 5 тасини ўз ҳисобига ёзди. Грачёва 3 та эйс, 2 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Қозоғистонлик теннисчи ўйиндан кейин берган интервьюсида ўйиннинг осон кечмаганини, рақибининг яхши ўйнаганини таъкидлади.
Елена Рибакина тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 54-ракеткаси, чехиялик, 18 ёшли Тереза Валентова билан баҳслашади. У ватандоши, рейтингда 132-ўриндаги Линда Фрухвиртовани мағлуб этди – 7:5, 2:6, 6:3.
Эслатиб ўтамиз, Австралия очиқ чемпионатида Александр Бублик учинчи босқичга чиқди.