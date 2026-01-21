OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:10, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Australian Open: Александр Бублик учинчи босқичга чиқди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига йўл олди.

    Бублик
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 54-ракеткаси, 33 ёшли венгриялик Мартон Фучович билан куч синашди.

    Кескин кечган биринчи сетда ҳисоб 5:5 бўлган пайтда Бублик брейк қилиб, кейин ўз геймини олди – 7:5.

    Иккинчи сет давомида теннисчилар брейк алмашишди. Аммо ҳисоб 4:4 бўлган пайтда, қозоғистонлик спортчи яна бир брейкка эришди – 6:4.

    Учинчи сетда Фучович 4:2 ҳисобида олдинга ўтди. Бироқ ҳисоб 5:3 бўлиб, сет учун тўп берганида, бу имкониятдан фойдалана олмади. Бублик 7:5 ҳисобида ғалаба қозонди.

    2 соат 14 дақиқа давом этган баҳсда А.Бублик 12 та эйс ва 13 та брейк-пойнтдан 5 тасини ўз ҳисобига ёзди. Фучович 6 та эйс ва 2 та брейк билан ажралиб турди.

    Александр Бублик тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 62-ракеткаси, аргентиналик Томас Мартин Этчеверри билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди.

    Теглар:
    Теннис Александр Бублик Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!