Australian Open: Александр Бублик учинчи босқичга чиқди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 54-ракеткаси, 33 ёшли венгриялик Мартон Фучович билан куч синашди.
Кескин кечган биринчи сетда ҳисоб 5:5 бўлган пайтда Бублик брейк қилиб, кейин ўз геймини олди – 7:5.
Иккинчи сет давомида теннисчилар брейк алмашишди. Аммо ҳисоб 4:4 бўлган пайтда, қозоғистонлик спортчи яна бир брейкка эришди – 6:4.
Учинчи сетда Фучович 4:2 ҳисобида олдинга ўтди. Бироқ ҳисоб 5:3 бўлиб, сет учун тўп берганида, бу имкониятдан фойдалана олмади. Бублик 7:5 ҳисобида ғалаба қозонди.
2 соат 14 дақиқа давом этган баҳсда А.Бублик 12 та эйс ва 13 та брейк-пойнтдан 5 тасини ўз ҳисобига ёзди. Фучович 6 та эйс ва 2 та брейк билан ажралиб турди.
Александр Бублик тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 62-ракеткаси, аргентиналик Томас Мартин Этчеверри билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди.