Қозоғистон терма жамоаси Осиё ўйинларининг медаллар рейтингида кучли ўнталикка қайтди

Тўртинчи олтин мукофот эвазига Қозоғистон терма жамоаси Ханчжоудаги Осиё ўйинларининг медаллар жадвалида кучли ўнталикка кирди, деб хабар беради Kazinform "Спорт Шредингера" Telegram-каналига таяниб.

Аввал хабар берганимиздек, қозоғистонлик спортчилар Сергей Емельянов ва Тимур Ҳайдаров каноэда 500 метрга масофада эшкак эшиш бўйичаякуний баҳсда энг тезкор бўлди. Қозоғистон натижаси: 1.49.010 с.

Япониялик спортчилар иккинчи, эронлик эшкак эшувчилар эса кучли учликни якунлади.

Айни пайтда Қозоғистон ҳисобида 4 та олтин, 7 та кумуш ва 25 та бронза бор.