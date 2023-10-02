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    13:29, 02 Октябр 2023 | GMT +6

    Қозоғистон терма жамоаси Осиё ўйинларининг медаллар рейтингида кучли ўнталикка қайтди

    Осиё ўйинлари
    Фото: news.cn

    Тўртинчи олтин мукофот эвазига Қозоғистон терма жамоаси Ханчжоудаги Осиё ўйинларининг медаллар жадвалида кучли ўнталикка кирди, деб хабар беради Kazinform "Спорт Шредингера" Telegram-каналига таяниб.

    Аввал хабар берганимиздек, қозоғистонлик спортчилар Сергей Емельянов ва Тимур Ҳайдаров каноэда 500 метрга масофада эшкак эшиш бўйичаякуний баҳсда энг тезкор бўлди. Қозоғистон натижаси: 1.49.010 с.

    Япониялик спортчилар иккинчи, эронлик эшкак эшувчилар эса кучли учликни якунлади.

    Айни пайтда Қозоғистон ҳисобида 4 та олтин, 7 та кумуш ва 25 та бронза бор.

    Осиё ўйинлари
    Фото: очиқ манбалардан олинган

     

    Теглар:
    Хитой Спорт
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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