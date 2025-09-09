Қозоғистон Ташқи ишлар вазири амалий ташриф билан Покистонга борди
ISLAMABAD. Kazinform – Қозоғистон Бош вазири ўринбосари — Ташқи ишлар вазири Мурат Нуртилеу расмий ташриф билан Покистон пойтахти Исломобод шаҳрига борди. Ушбу ташриф давомида Қозоғистон делегацияси Покистон президенти Осиф Али Зардорий, Бош вазир Шаҳбоз Шариф ва ташқи ишлар вазири Муҳаммад Ишоқ Дар билан учрашади.
“Бу - Покистонга менинг биринчи расмий ташрифим. Биз ўзаро ҳамкорлик ва интеграция кўламини кенгайтиришга тайёр эканимизни ҳамда халқларимизни ҳар қачонгидан ҳам яқинлаштириш истагини намойиш қилмоқчимиз. Бизнинг ҳамкорлигимиз ва ишончли дўстлигимиз чуқур ва мустаҳкамдир. Бизнинг илдизларимиз вақт синовидан ўтган ва улар янада юксалиш ва фаровонлик учун катта имкониятларга эга. Ўтган 30 йилдаги мазмунли сиёсий мулоқот бизга ҳамкорликнинг янги йўналишларини аниқлаш имконини берди. Шу боис ҳамкорлигимиз кўлами жуда кенг. Кеча ҳурматли ҳамкасбларингиз, мутасаддиларингиз билан учрашдим, муҳим ва қизиқарли масалаларни муҳокама қилдим, ишбилармон доиралардан янги дўстлар орттириш имконига эга бўлдим. Икки қардош давлат ўртасидаги муносабатларни янги босқичга кўтариш учун барча саъй-ҳаракатларимни ишга солишга тўлиқ тайёрман”, — деди М.Нуртилеу Покистон Ташқи ишлар вазирлигида бўлиб ўтган кенгайтирилган икки томонлама учрашув чоғида.
Учрашув якунлари бўйича Мурат Нуртилеу ва Муҳаммад Ишоқ Дар Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Покистон Ислом Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ўртасида 2025-2026 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режасини имзоладилар.
Шу билан бирга, Қозоғистон томони Покистоннинг йирик компаниялари (National Logistics Corporation, TCS Logistics) вакиллари билан учрашув ўтказди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Покистон ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йил 24 февралда ўрнатилган.
ҚР Молия вазирлигининг Давлат даромадлари қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июнь ойларида Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 86,8 миллион АҚШ долларига етган. Шундан экспорт 55,3 миллион АҚШ долларини, импорт 31,5 миллион АҚШ долларини ташкил этди.
Йил бошидан бери Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2,5 баробар ошиб, 86 миллион АҚШ долларига етди. Қозоғистонда Покистон капитали иштирокида 240 дан ортиқ корхона фаолият юритмоқда. Покистоннинг савдо ваколатхонаси Алматида жойлашган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Ислом Республикаси Мустақиллиги куни муносабати билан Бош вазир Шаҳбоз Шарифга табрик телеграммаси йўллагани ҳақида хабар берган эдик.