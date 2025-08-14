10:07, 14 Август 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шарифни табриклади
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Ислом Республикаси Мустақиллик куни муносабати билан Бош вазир Шаҳбоз Шарифга табрик телеграммаси йўллади.
– Мамлакатингиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётда салмоқли муваффақиятларга эришиб, Осиё ва жаҳон миқёсида муносиб ўрин эгаллайди. Ишончим комилки, Покистон фаровон ва барқарор жамият барпо этиш йўлида келажакда ҳам янги марраларни забт этишда давом этади, — дейилади телеграммада.
Давлат раҳбари Қозоғистон Покистонни минтақадаги асосий шериклардан бири деб билишини таъкидлаб, икки халқ фаровонлиги йўлида кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга тайёр эканини билдирди.