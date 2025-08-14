OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:07, 14 Август 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шарифни табриклади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Ислом Республикаси Мустақиллик куни муносабати билан Бош вазир Шаҳбоз Шарифга табрик телеграммаси йўллади.

    Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф
    Фото: Ақорда

    – Мамлакатингиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётда салмоқли муваффақиятларга эришиб, Осиё ва жаҳон миқёсида муносиб ўрин эгаллайди. Ишончим комилки, Покистон фаровон ва барқарор жамият барпо этиш йўлида келажакда ҳам янги марраларни забт этишда давом этади, — дейилади телеграммада.

    Давлат раҳбари Қозоғистон Покистонни минтақадаги асосий шериклардан бири деб билишини таъкидлаб, икки халқ фаровонлиги йўлида кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга тайёр эканини билдирди.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Покистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!