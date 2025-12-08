Қозоғистон тарихида қишки Олимпия ўйинларининг биринчи олтин медалини ким қўлга киритган
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон тарихида қишки Олимпиада ўйинларининг биринчи совринини ва биринчи олтин медални 1994 йилда Владимир Смирнов қўлга киритган. Бу мамлакатнинг қишки Олимпия ўйинларидаги биринчи иштироки эди.
У Норвегиянинг Лиллехаммер шаҳрида бўлиб ўтган Олимпиадада учта медални қўлга киритди: олтин (50 км), кумуш (15 км) ва кумуш (10 км).
Владимир Смирнов чанғи спорти бўйича 4 карра жаҳон чемпиони, 4 карра Олимпия кумуш медали совриндори ва икки карра бронза медали совриндори.
Ўша йили мусобақада қозоғистонлик спортчилар битта олтин ва иккита кумуш медални қўлга киритиб, умумий жамоа ҳисобида 12-ўринни эгаллади.
Тўрт йилдан сўнг, спортчи Япониянинг Нагано шаҳрида бўлиб ўтган қишки Олимпиада ўйинларида иштирок этди. Бу сафар ҳам чанғичи ўзини энг яхшилар қаторида кўрсатди ва бронза медалини қўлга киритди.
Мустақил давлат сифатида Қозоғистон спортчилари 1994 йилдан бери қишки Олимпия ўйинларида мунтазам равишда иштирок этиб келмоқдалар. Мамлакат 8 та қишки Олимпиадада иштирок этган. Келгуси йилнинг 6-22 февраль кунлари Милан ва Кортина дъАмпетсзо шаҳарларида бўлиб ўтадиган Қишки Олимпиада ўйинларига 60 кун қолди. Уларда 3500 га яқин спортчи иштирок этади. Қозоғистон шарафини 30 дан ортиқ спортчи ҳимоя қилади. Саралаш даври ҳали тугамаганлиги сабабли, спортчилар сони ўзгариши мумкин.
Бугунги кунда Қозоғистонда қишки Олимпия спортининг 13 тури ривожланмоқда. Мамлакатда қишки спорт турлари билан қарийб 139 минг киши шуғулланади. 1838 мураббий ишлайди. Жамбил вилоятидан ташқари барча ҳудудларда қишки спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва кадрлар тайёрлаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.