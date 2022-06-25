09:12, 25 Июн 2022 | GMT +6
Қозоғистон сув полоси бўйича жаҳон чемпионатида плей-офф босқичига чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform – Сув полоси бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон аёллар терма жамоаси плей-офф йўлланмасини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Мусобақа Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида бўлиб ўтаётган сув спорти бўйича жаҳон чемпионати доирасида ўтказилади. Қозоғистон аёллар терма жамоаси D гуруҳида Австралия, Янги Зеландия ва Бразилия терма жамоалари билан куч синашди.
Қозоғистонлик ватерполчилар Австралияга 6:19, Янги Зеландияга 11:15 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бразилияни эса 10:6 ҳисобида мағлуб этди.
Улар ўз гуруҳида учинчи ўринни эгаллаб, плей-оффга йўл олишди.
Энди Қозоғистон 26 июн куни плей-офф босқичида Грецияга қарши баҳс олиб боради.
Жаҳон чемпионати 2 июл куни якунланади. Миллий терма жамоа бунгача 10 марта жаҳон чемпионатида иштирок этган.
Муаллиф: Адилжан Умбет