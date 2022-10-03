08:29, 03 Октябр 2022 | GMT +6
Қозоғистон стол тенниси бўйича жаҳон чемпионатида илк ғалабани қўлга киритди
CHENGDU. Kazinform - Хитойнинг Чэнду шаҳрида стол тенниси бўйича ўтказилаётган жаҳон чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси илк ғалабасини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
Қозоғистонликлар 3:0 ҳисобида Ўзбекистонни ишончли мағлуб этишди. Денис Жолудев, Кирилл Герасименко, Алан Қурманғалиевлар Абдулазиз Анорбоев, Шоҳрух Искандаров, Элмурод Холиқовдан устунлик қилди.
Денис Жолудев - Абдулазиз Анорбоев 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)
Кирилл Герасименко - Шоҳрух Искандаров 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)
Алан Қурманғалиев - Элмурод Холиқов 3:0 (11:5, 11:2, 12:10).