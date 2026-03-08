Қозоғистон давлат бошқарувида қанча аёл бор
ASTANA. Kazinform – Бугунги кунда Қозоғистонда давлат хизматчиларининг ярмидан кўпини аёллар ташкил этади, бироқ уларнинг сиёсий ва раҳбарлик лавозимларидаги улуши анча паст. Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги Kazinform сўровига жавобан аёлларнинг ҳукуматдаги лавозимларини ошкор қилди.
Вазирлик Давлат хизмати ишлари агентлигининг 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра маълумотларига таяниб, Қозоғистондаги барча давлат хизматчиларининг 56 фоизини аёллар ташкил этишини маълум қилди.
Бироқ, раҳбарлик лавозимларида ишлайдиганлар орасида уларнинг улуши анча паст — 38,9%.
Таъкидланишича, бу кўрсаткичлар сўнгги йилларда деярли ўзгаришсиз қолган: давлат хизматидаги аёллар улуши 55–56%, раҳбарлар орасида эса тахминан 39% ни ташкил этмоқда.
Бироқ, ҳозирги кунда Қозоғистонда ҳоким лавозимида аёллар йўқ.
Маданият вазирлиги шунингдек, Миллий статистика бюросининг 2024 йил учун маълумотларини келтирди, унга кўра, сиёсий давлат хизматчилари орасида аёллар эркакларга қараганда анча кам - 59 нафар ва 692 нафар.
Сиёсий давлат хизматчилари қуйидагиларга киритилади:
Президент томонидан тайинланадиган лавозимлар ва уларнинг ўринбосарлари;
Парламент палаталари ва уларнинг спикерлари томонидан тайинланган ёки сайланган шахслар;
Конституцияга мувофиқ Президент ва Ҳукумат вакиллари;
Марказий ижро этувчи органлар ва агентликлар раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарлари.
Бироқ, маъмурий давлат хизматчилари орасида вазият бошқача: аёллар эркакларга қараганда кўпроқ. Уларнинг сони 47 099 тани ташкил этади, бу 36 632 та эркакка нисбатан.
Маъмурий давлат хизматчилари - бу сиёсий давлат хизматчилари таркибига кирмайдиган ва ўз расмий вазифаларини давлат идораларида доимий профессионал асосда бажарадиган ходимлар.
Бугунги кунда ҳукуматда уч нафар аёл вазир бор, 21 эркак вазирга нисбатан.
Парламентда ҳам сезиларли гендер номутаносиблиги сақланиб қолмоқда. 2026 йил март ҳолатига кўра, Мажлисда 17 нафар аёл ва 80 нафар эркак депутат бор. Мажлис ходимларининг аксарият қисмини аёллар, 57% ни эркаклар, 43% ни эса эркаклар ташкил қилади.
Сенатда аёл депутатларнинг улуши бироз юқорироқ: улар 49 сенатордан 10 тасида ўринларнинг 20,4% ни эгаллайди. Сенат ходимларининг 42,9% ни аёллар, 57,1% ни эса эркаклар ташкил этади.