Қозоғистон Республикаси Президенти Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисида иштирок этди
Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисида иштирок этди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги Ақордага таяниб хабар беради.
Учрашувда ЕОИИнинг асосий ҳамкорлари билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарб масалалари, шунингдек, саноат, транспорт ва логистика, қишлоқ хўжалиги сектори, рақамлаштириш ва сунъий интеллект каби муҳим йўналишларда ҳамкорликни янада кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Учрашувда Эрон Президенти Масуд Пезешкиан (видеомурожаат орқали), Куба Президенти Мигел Марио Диас-Канел Бермудес, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Абу-Даби валиаҳд шаҳзодаси Шайх Холид бин Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён, Мўғулистон Бош вазирининг биринчи ўринбосари Учрал Ням-Осорин иштирок этди.
Келгуси йилда Олий Евроосиё иқтисодий кенгашига раислик Қозоғистон Республикасига ўтади.