OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:41, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Президентини Исломобод аэропортида Президент Осиф Али Зардорий кутиб олди

    ISLAMABAD. Kazinform — Олий мартабали меҳмон келиши билан фахрий қоровул саф тортди ва 21 марта ўқ узилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Исломобод аэропортида Президент Осиф Али Зардорий ва Бош вазир Шаҳбоз Шариф кутиб олди. 

    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды
    Фото: Ақорда
    Tokayev welcomed by Pakistan President, PM at Islamabad airport
    Photo credit: Akorda
    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон ва Покистон байроқларини ушлаб турган болалар Қасим-Жомарт Тоқаевни қарсаклар билан кутиб олишди.

    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды
    Фото: Ақорда
    Tokayev welcomed by Pakistan President, PM at Islamabad airport
    Photo credit: Akorda
    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Эртага икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилиш учун юқори даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.

    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент 3-4 февраль кунлари Покистон Ислом Республикасига давлат ташрифи билан бориши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Ташриф Ақорда Покистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!