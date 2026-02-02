09:06, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Президент Покистон Ислом Республикасига давлат ташрифи билан боради
АSTANА. Kazinform – Президент 3-4 февраль кунлари Покистон Ислом Республикасига давлат ташрифи билан боради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф доирасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Шаҳбоз Шариф ва Президент Осиф Али Зардорий билан музокаралар ўтказиб, сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилади.
Шунингдек, Қозоғистон-Покистон бизнес форумида иштирок этиш режалаштирилган.