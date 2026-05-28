Қозоғистон Президенти Россия билан таълим соҳасидаги ҳамкорлик ҳақида гапирди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев “Сириус” лойиҳасини қўллаб-қувватлашини билдирди ва унинг келажакдаги кадрларни тайёрлашдаги аҳамиятини таъкидлади.
“Мамлакатларимиз таълим, фан, маданият ва спорт соҳаларида муваффақиятли ҳамкорликни йўлга қўйган. Албатта, бу алоқалар халқларимизнинг янада яқинлашишига ҳисса қўшади. Яқинда Астанада Қозоғистонда Россия кунлари бўлиб ўтди, улар Қозоғистон халқи ва пойтахт томонидан катта миннатдорчилик билан кутиб олинди”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путин билан кенгайтирилган музокаралар чоғида.
Давлат раҳбари “Сириус” лойиҳасига ҳам тўхталиб ўтди.
“Мен шахсан қўллаб-қувватлайдиган “Сириус” лойиҳасини алоҳида таъкидламоқчиман. Чунки мен унинг келажакдаги кадрларни тайёрлаш учун жуда фойдали эканлигига ишонаман”, — деди Президент.
Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев яқин келажакда Алмати ва Астанада тегишли иншоотлар қурилиши бошланишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Мустақиллик саройида мамлакатимизга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путинни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.