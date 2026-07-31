Қозоғистон Президенти Марказий Осиё мамлакатлари учун узоқ муддатли ҳамкорлик режасини ишлаб чиқишни таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлатлари раҳбарларининг норасмий Маслаҳат учрашувида сўзга чиқиб, ўзаро ишончнинг мустаҳкамланиши ва минтақавий ҳамкорликнинг жадал ривожланиши туфайли Марказий Осиё ўзининг янги тарихида жуда муваффақиятли даврни бошдан кечираётганини ишонч билан айтиш мумкинлигини таъкидлади.
Давлат раҳбари Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовга ушбу муҳим Шартномага қўшилгани учун миннатдорчилик билдирди.
– Кейинги босқич юқорида айтиб ўтилган ҳужжат қоидаларини аниқ амалга ошириш бўлиши керак, деб ҳисоблайман. Шу муносабат билан мен дўстлик ва яхши қўшничиликни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган узоқ муддатли ҳамкорлигимиз йўналишларини аниқ белгилаб берувчи ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш ва қабул қилишни таклиф қиламан. Ўзаро ишончнинг мустаҳкамланиши ва минтақавий ҳамкорликнинг жадал ривожланиши туфайли биз Марказий Осиё ўзининг янги тарихида жуда муваффақиятли даврни бошдан кечираётганини ишонч билан айта оламиз, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент Озарбайжоннинг Маслаҳат учрашувларида тўлиқ аъзолиги ушбу форматни мустаҳкамлашда янги ижобий ривожланиш даражасидан далолат беришини таъкидлади.
— Бизнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз орқали сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, инвестиция, энергетика ва саноат соҳаларидаги муносабатларни жонлантириш ва ягона транспорт ва логистика тизимини шакллантириш учун қулай шароитлар яратилмоқда. Сўнгги йилларда минтақалараро савдо барқарор ўсиб бормоқда ва бизнес алоқалари кенгайди. Қўшма корхоналар ташкил этилди ва қўшма инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, гуманитар муносабатлар жонланди. Маданият, таълим ва ёшлар соҳаларидаги ҳамкорлик мазмуни бойимоқда. Бу ижобий натижаларнинг барчаси қардош халқларимизни янада яқинлаштиришга ва минтақанинг обрўсини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг норасмий Маслаҳат учрашувида иштирок этди.