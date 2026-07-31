Қасим-Жомарт Тоқаев: Қирғиз халқи — қозоқ халқи учун қардош эл
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий Маслаҳат учрашувида иштирок этди, деб хабар беради Ақорда.
Учрашувдаги нутқида Давлат раҳбари Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаровга самимий қабул ва анъанага мувофиқ норасмий учрашувни ўтказиш ташаббуси учун самимий миннатдорчилик билдирди.
– Қирғиз халқи — қозоқ халқи учун қардош халқ. Биз ҳаммамиз бир туғишган халқмиз. Ўртамизда шаклланган дўстлик, ишонч, қариндошлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш муқаддас ишонч ва аждодларимиздан мерос қолган абадий қадриятдир. Бугун биз Қирғизистоннинг жадал ривожланишига гувоҳ бўлмоқдамиз. Сизлар эришган ҳар бир муваффақиятдан чин дилдан хурсандмиз. Қирғиз халқининг ўсиши ва фаровонлиги Марказий Осиёнинг барқарорлиги ва барқарор ривожланишининг муҳим кафолатидир. Бу, шубҳасиз, ҳурматли Президент Садир Нурғожаули Жапаровнинг меҳнати ва узоқни кўра билувчи раҳбарлиги туфайлидир, — деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаев бугунги учрашув жорий кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилиш ва кўп қиррали шерикликнинг келажакдаги устувор йўналишларини белгилаш учун ажойиб имконият яратишини таъкидлади.
— Барча даражалардаги алоқаларнинг тикланиши давлатларимизнинг қардош халқларимиз манфаатлари ва бутун минтақанинг фаровонлиги учун ижодий интеграцияга бўлган умумий интилишини яққол намойиш этади. Шу муносабат билан, "ХХI асрда Марказий Осиёни ривожлантириш учун дўстлик, яхши қўшничилик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома"ни имзолаш маросимларининг якунланиши муҳим ютуқ бўлди. Ушбу тарихий ҳужжат стратегик шериклигимизнинг янги даврининг бошланишини белгилайди. У қардош халқларимиз келажаги учун ўзаро ишонч, ҳурмат ва умумий масъулиятга асосланган минтақавий ҳамкорликнинг "сиёсий асосини" шакллантиради, — деди Қозоғистон Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.