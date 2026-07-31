KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Чўлпонн-Ота шаҳрига ташриф буюрди.

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Акорда матбуот хизмати хабар берди.

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни аэропортда Қирғизистон Вазирлар кабинети раиси - Президент администрацияси раҳбари Адилбек Косималиев кутиб олди.

    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда
    Давлат раҳбари Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан 31 июль — 1 август кунлари Марказий Осиё ва Озарбайжон давлатлари раҳбарларининг норасмий маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Чўлпон-Отага ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.

    Сиёсат Қирғизистон Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф