    12:21, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти Қишлоқ хўжалиги ходимларининг иккинчи форумида иштирок этмоқда

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қишлоқ хўжалиги ходимларининг иккинчи форумида иштирок этмоқда, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақорда матбуот хизматига таяниб.

    Президент принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Тадбир қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари, тармоқ бирлашмалари ва халқаро ташкилотлар вакиллари, инвесторлар, фахрийлар, шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасида таҳсил олаётган талабалардан иборат икки мингдан ортиқ кишини жамлади.

    Аввалроқ Ақорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокидаги тадбирлар рўйхатини тақдим этган эди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Қишлоқ хўжалиги Қасим-Жомарт Тоқаев Форум Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
