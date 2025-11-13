OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    12:39, 13 Ноябрь 2025

    Ақорда Президентнинг ҳафталик иш жадвалини эълон қилди

    ASTANA. Kazinform - Ақорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокидаги тадбирлар рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Ақорда
    Фото: Әділет Беремқұлов/ Kazinform

    14 ноябрда Астанада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинадиган иккинчи Қишлоқ хўжалиги ходимлари форумида иштирок этади.

    14-15 ноябрь кунлари Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ўзбекистонга давлат ташрифи билан боради.

    Ташриф дастурига давлат раҳбарлари ўртасида яккама-якка музокаралар ва уларнинг Қозоғистон ва Ўзбекистон Олий давлатлараро кенгаши йиғилишида иштирок этиши киради.

    16 ноябрда Қозоғистон Президенти Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида иштирок этади, у ҳам Тошкентда бўлиб ўтади.

    17-19 ноябрь кунлари Эстония Президенти Алар Карис Астанага давлат ташрифи билан келади.

    Ақордада икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиш учун юқори даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.

