Ақорда Президентнинг ҳафталик иш жадвалини эълон қилди
ASTANA. Kazinform - Ақорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокидаги тадбирлар рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
14 ноябрда Астанада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинадиган иккинчи Қишлоқ хўжалиги ходимлари форумида иштирок этади.
14-15 ноябрь кунлари Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ўзбекистонга давлат ташрифи билан боради.
Ташриф дастурига давлат раҳбарлари ўртасида яккама-якка музокаралар ва уларнинг Қозоғистон ва Ўзбекистон Олий давлатлараро кенгаши йиғилишида иштирок этиши киради.
16 ноябрда Қозоғистон Президенти Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида иштирок этади, у ҳам Тошкентда бўлиб ўтади.
17-19 ноябрь кунлари Эстония Президенти Алар Карис Астанага давлат ташрифи билан келади.
Ақордада икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиш учун юқори даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.