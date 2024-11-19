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    23:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти давлат ташрифи билан Венгрияга борди

    ASTANA. Kazinform – Будапешт аэропортида Қасим-Жомарт Тоқаевни Венгрия Бош вазири Виктор Орбан кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    президент
    Фото: Ақорда

    Ташриф доирасида Давлат раҳбари Венгрия Президенти Тамаш Шуйок ва Бош вазир Виктор Орбан билан музокаралар ўтказади, икки мамлакатнинг сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги стратегик шериклигини янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилади.

    Шу билан бирга, Президент Венгриянинг йирик бизнес вакиллари билан учрашишни режалаштирган.

    Теглар:
    Венгрия Дипломатия Виктор Орбан Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Президент Тамаш Шуйок Ақорда
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
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