23:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5
Қозоғистон Президенти давлат ташрифи билан Венгрияга борди
ASTANA. Kazinform – Будапешт аэропортида Қасим-Жомарт Тоқаевни Венгрия Бош вазири Виктор Орбан кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Ташриф доирасида Давлат раҳбари Венгрия Президенти Тамаш Шуйок ва Бош вазир Виктор Орбан билан музокаралар ўтказади, икки мамлакатнинг сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги стратегик шериклигини янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилади.
Шу билан бирга, Президент Венгриянинг йирик бизнес вакиллари билан учрашишни режалаштирган.