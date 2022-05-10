14:50, 10 Мумкин 2022 | GMT +6
Қозоғистон Президенти давлат ташрифи билан Туркияга келди
NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан Туркия Республикасига давлат ташрифи билан келди, деб хабар беради Kazinform БОРТ №1 Telegram каналига таяниб.
Туркия пойтахтидаги Есенбоға халқаро аэропортида Қозоғистон Президентини Туркия вице-президенти Фуат Октай, Анқара губернатори Васип Шахин ва бошқа бир қатор расмий шахслар кутиб олди.
Президент Анқарага икки кунлик ташрифи доирасида Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан кичик ва кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказади, туркиялик йирик бизнес вакиллари иштирокидаги бизнес-форумга ташриф буюради.