    11:05, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти Ашхободдаги халқаро форумда иштирок этиш учун Конгресс марказига ташриф буюрди

    АSHGABAT. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро форумда иштирок этиш учун Конгресс марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Ашхабадтағы халықаралық форумға қатысу үшін Конгресс орталығына келді
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов кутиб олди.

    Халқаро форум иштирокчилари муҳим учрашув олдидан жамоавий суратга тушдилар.

    Президент Казахстана прибыл в Конгресс-центр в Ашхабаде
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент Туркманистон пойтахти Ашхободга боргани ҳақида хабар берган эдик.

    Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашув ўтказди.

    Давлат раҳбари Бетарафлик монументига гулчамбар қўйди.

    Теглар:
    Туркманистон Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташриф Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
