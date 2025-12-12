11:05, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон Президенти Ашхободдаги халқаро форумда иштирок этиш учун Конгресс марказига ташриф буюрди
АSHGABAT. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро форумда иштирок этиш учун Конгресс марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов кутиб олди.
Халқаро форум иштирокчилари муҳим учрашув олдидан жамоавий суратга тушдилар.
Эслатиб ўтамиз, Президент Туркманистон пойтахти Ашхободга боргани ҳақида хабар берган эдик.
Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашув ўтказди.
Давлат раҳбари Бетарафлик монументига гулчамбар қўйди.