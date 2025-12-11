ҚР Президенти Туркманистон пойтахти Ашхобод шаҳрига борди
АSHGABAT. Кazinform — Халқаро тинчлик ва ишонч йилига бағишланган форумда иштирок этиш учун Ашхободга борган Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Гурбангули Бердимуҳамедов аэропортда музокаралар ўтказди.
Қосим-Жомарт Тоқаев:
— Мен Туркманистон раҳбариятининг ушбу муҳим тадбирга таклифини катта мамнуният билан қабул қилдим. Ишонаманки, эртага муҳокама қилинадиган масалалар ҳозирги ноаниқ вазиятда ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 80 йиллиги шароитида жуда долзарбдир. Ишончим комилки, ушбу форум муваффақиятли бўлади. Мазкур учрашув Туркманистоннинг глобал миқёсдаги вазиятни барқарорлаштиришга, шунингдек, Марказий Осиёда дўстлик ва ҳамкорликка асосланган муносабатларни мустаҳкамлашга қўшган яна бир муҳим ҳиссаси бўлади, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбари Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовнинг яқинда Қозоғистонга давлат ташрифини ижобий баҳолади ва юқори даражада эришилган келишувларни амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади. Гурбангули Бердимуҳамедов Қозоғистон Президентига Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллигига бағишланган форумда иштирок этиш учун келгани учун миннатдорчилик билдирди ва икки томонлама кун тартибининг асосий масалаларига тўхталди.
— Ўзаро муносабатлар ҳақида гап кетганда, Туркманистон Президентининг яқинда Қозоғистонга давлат ташрифини эслатиб ўтмаслик мумкин эмас. Ташриф юқори даражада ўтди. Иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Икки мамлакат ўртасидаги икки томонлама муносабатларни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссангиз учун сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Шунингдек, барча қардош қозоқ халқига энг эзгу тилакларимни йўллайман, — деди Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 декабрь кунлари Туркманистонга бориши ҳақида хабар берган эдик.