Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 декабрь кунлари Туркманистонга боради
ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 декабрь кунлари Халқаро тинчлик ва ишонч йили, Халқаро бетарафлик куни ва Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллигига бағишланган форумда иштирок этиш учун Ашхободга ташриф буюради, — дейилади баёнотда.
