    16:07, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 декабрь кунлари Туркманистонга боради

    ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 декабрь кунлари Халқаро тинчлик ва ишонч йили, Халқаро бетарафлик куни ва Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллигига бағишланган форумда иштирок этиш учун Ашхободга ташриф буюради, — дейилади баёнотда.

    Эслатиб ўтамиз, Президент рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисидаги Фармонни имзолади.

