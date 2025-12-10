OZ
    Президент рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисидаги Фармонни имзолади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикасида рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Фармонни имзолади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан бошлаб давлат органлари ва квази-давлат сектори субъектларининг янги ахборотлаштириш объектларини QazTech “электрон ҳукумат” ахборот-коммуникация платформасидан ташқарида яратишга мораторий жорий этилади.

    Ҳукуматга QazTech платформасида давлат органлари ва квази-давлат сектори субъектларининг янги ахборотлаштириш объектларини ишлаб чиқиш имкони бўлмаган ҳолларда ҳар бир аниқ ҳолатни Қозоғистон Республикасида рақамлаштиришни жорий этиш бўйича Президент ҳузуридаги комиссия кўриб чиқиши учун тақдим этиш топширилди.

