15:05, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисидаги Фармонни имзолади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикасида рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Фармонни имзолади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан бошлаб давлат органлари ва квази-давлат сектори субъектларининг янги ахборотлаштириш объектларини QazTech “электрон ҳукумат” ахборот-коммуникация платформасидан ташқарида яратишга мораторий жорий этилади.
Ҳукуматга QazTech платформасида давлат органлари ва квази-давлат сектори субъектларининг янги ахборотлаштириш объектларини ишлаб чиқиш имкони бўлмаган ҳолларда ҳар бир аниқ ҳолатни Қозоғистон Республикасида рақамлаштиришни жорий этиш бўйича Президент ҳузуридаги комиссия кўриб чиқиши учун тақдим этиш топширилди.