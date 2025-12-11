Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашув ўтказди
АSHGABAT. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Сердар Бердимуҳамедов ва қардош туркман халқини муҳим сана - Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллиги билан табриклади. Давлат раҳбари юбилей муносабати билан ташкил этилган халқаро форумда кўтариладиган масалаларнинг муҳимлигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
– Ашхобод каби гўзал шаҳарга таклиф қилинганингиз учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бу ерга ҳар сафар келганимда Сизнинг меҳмондўстлигингизни, қариндошлигингизни ва дўстлигингизни ҳис қиламан. Ишончим комилки, эртанги форум ўз вазифасини тўлиқ бажаради ва халқаро муносабатлар тарихида муҳим воқеага айланади. Ахир, ушбу учрашув тинчлик, бетарафлик ва ишонч каби долзарб масалаларга бағишланади. Бу замонавий дунёда етишмаётган қадриятлардир, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Томонлар икки томонлама муносабатларни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди. Сердар Бердимуҳамедовнинг яқинда Астанага давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Туркманистон Президенти Ашхободда Давлат раҳбари билан учрашганидан мамнунлигини билдирди.
– Ушбу халқаро форумда иштирок этиб, тинчлик, ишонч ва ўзаро тушунишни мустаҳкамлашга содиқлигингизни намойиш этмоқдасиз. Тинчлик ва ишонч бўйича халқаро форумга таклифимни қабул қилганингиз учун Сизга миннатдорчилик билдираман. Сиз билан туркман заминида учрашиш биз учун катта шарафдир, – деди Сердар Бердимуҳамедов.
Давлат раҳбарлари ўзаро савдо ҳажмини ошириш, иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, энергетика, транспорт ва логистика ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларини кўриб чиқдилар.
Эслатиб ўтамиз, бугун ҚР Президенти Туркманистон пойтахти Ашхобод шаҳрига борди.