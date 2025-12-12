10:50, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Бетарафлик монументига гулчамбар қўйди
АSHGABAT. Кazinform — Ушбу мажмуа Туркманистоннинг тинчлик ва бунёдкорликка содиқлигини намойиш этади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Президент Қасим-Жомарт Тоқаев бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Халқаро тинчлик ва ишонч йилига бағишланган форум доирасида Бетарафлик монументига гулчамбар қўйиш маросимида иштирок этди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Президент Туркманистон пойтахти Ашхободга боргани ҳақида хабар берган эдик.
Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашув ўтказди.