    10:50, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Бетарафлик монументига гулчамбар қўйди

    АSHGABAT. Кazinform — Ушбу мажмуа Туркманистоннинг тинчлик ва бунёдкорликка содиқлигини намойиш этади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Халқаро тинчлик ва ишонч йилига бағишланган форум доирасида Бетарафлик монументига гулчамбар қўйиш маросимида иштирок этди, — дейилади хабарда.

    гулчамбар қўйиш
    Фото: Ақорда
    туркман ёшлари
    Фото: Ақорда
    гулчамбар
    Фото: Ақорда
    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент Туркманистон пойтахти Ашхободга боргани ҳақида хабар берган эдик.

    Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашув ўтказди.

    Теглар:
    Туркманистон Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
